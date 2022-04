Hace unos cuantos días salieron las primeras críticas de Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, y no son nada buenas. La más reciente entrega en esta franquicia llegará a los cines la siguiente semana, y en caso de que su rendimiento en taquilla no cumpla con las expectativas de sus productores, existiría la posibilidad de que todo el universo de Harry Potter llegue a su fin, al menos en la pantalla grande.

Desde Hipertextual se plantean la idea de que la comunidad ya no siente el mismo afecto por Harry Potter como antes, y prueba de ello es justamente la saga de Animales Fantásticos que no ha logrado replicar el mismo éxito que la original. Parte de esto tiene que ver con J.K. Rowling, autora de esta franquicia que hace no mucho tiempo se ganó el desprecio de los fans debido a una serie de comentarios transfóbicos.

Desde ese entonces, Rowling se ha mantenido al margen de casi todas las producciones de este universo cinematográfico, pero incluso con esto, si The Secrets of Dumbledore no logra tener éxito en taquilla, entonces no habría mucho que se pueda hacer en cuanto al futuro de la serie. Por supuesto esto es simplemente una hipótesis, pero una que podría no estar muy alejada de la realidad. Será cuestión de tiempo para conocer qué le depara el futuro a la saga de Animales Fantásticos.

Nota del editor: La buena noticia dentro de todo esto es que al menos en HBO Max, parece que todavía hay futuro para Harry Potter. Recordemos que ya hay múltiples proyectos de esta serie en desarrollo para la pantalla chica, y quizás sean lo suficiente como para rescatarla.

Via: Hipertextual