Hace unas cuantas semanas, Sony finalmente reveló el nuevo y renovado servicio de PlayStation Plus que como ya sabes, cuenta con distintas categorías. A diferencia de Xbox Game Pass, este nuevo servicio no incluirá exclusivas durante su día de lanzamiento y de acuerdo con un analista, esa será la principal razón por la cual no atraerá a más suscriptores.

Platicando con Wccftech, Karol Severin, analista y gerente de productos para MIDiA Research, mencionó que no tener acceso a las futuras exclusivas de PlayStation provocará que no haya mucho interés por los usuarios en suscribirse al nuevo PS Plus:

“El movimiento se trata más de ponerse al día con Game Pass, en lugar de impulsar la innovación en el mercado. PlayStation ha consolidado su oferta de transmisión de juegos y servicios multijugador en línea en uno, tal como lo ha hecho Game Pass en el pasado. Por un lado, PS Plus proporcionará acceso a más juegos que Xbox Game Pass. Sin embargo, PS Plus no alcanzó un beneficio clave: el acceso al primer día. Game Pass también incluye acceso a EA Play. Con todo, dependiendo de si los consumidores dan más prioridad al número de títulos o al acceso al primer día, PS ciertamente se ha acercado más a Game Pass en términos de intercambio de valor de lo que era antes, pero no diría que ha asumido una ventaja.”

Y es que de acuerdo con Jim Ryan, jefe de SIE, introducir exclusivas día uno a este servicio únicamente provocaría un bajón en su calidad, y al final del día, este es un sacrificio que no están dispuestos a aceptar. En su lugar, seguirán ofreciendo estos juegos AAA a precio completo, aunque no se descarta la posibilidad de que un año o más de su lanzamiento, puedan llegar a Plus.

Nota del editor: En realidad este servicio no busca competir con Game Pass, pero evidentemente Sony sintió la presión y decidió lanzar el nuevo PS Plus. Habrá que ver el tipo de juegos que incluye y si es que realmente valen la pena, o si lo mejor será conservar la suscripción que ya tenemos.

