Aloy llegará a Genshin Impact en un futuro

El día de ayer por fin estuvo disponible la gran actualización 2.0 para Genshin Impact, y hoy se ha revelado una nueva colaboración, la cual le dará la oportunidad a los jugadores de obtener a Aloy, la protagonista de Horizon Zero Dawn y Forbidden West.

Por medio de un tweet, PlayStation, anunció una colaboración con MiHoYo, los desarrolladores del popular free-to-play, la cual le permite a los jugadores de PS4 y PS5 obtener a Aloy. Este personaje será de cinco estrellas y estará acompañado de un arco de cuatro estrellas. La heroína de Guerrilla Games se podrá recolectar una vez que la actualización 2.1 de Genshin Impact esté disponible.

Aloy is coming to the world of Teyvat! 🏹

Guerrilla and miHoYo are proud to announce that everyone’s favorite machine hunter will join the Genshin Impact roster for a limited time. More info soon! https://t.co/fQCbk37VTk pic.twitter.com/w8Yt2TbwCr

— PlayStation (@PlayStation) July 22, 2021