Alguien finalmente abrió el último cofre “imposible” de Breath of the Wild

A pesar de haber salido hace poco más de cuatro años, The Legend of Zelda: Breath of the Wild es un juego en el que sus usuarios siguen descubriendo nuevos misterios y secretos. Uno de los más populares involucra un cofre “secreto” que durante años nadie había podido abrir, hasta ahorita.

Por si no estabas enterado, existe un cofre ubicado en la playa de Aris, específicamente, debajo del lugar, que nadie había logrado abrir. La cuestión es que dicho cofre solo aparece si te encuentras a 60 metros de él, y posteriormente tienes siete segundos para abrirlo o de lo contrario se hundirá.

Vía Twitter, el usuario MrOrdun demuestra cómo fue que logró abrir dicho cofre y aquí lo puedes ver en acción:

Let’s goooooo!!!!

This is the impossible chest, found 80 meters below the ground at Aris Beach, and will despawn after 7 seconds of sinking after loading in.

It has never been opened prior to this moment! 😮#BreathoftheWild pic.twitter.com/zKnNPflENO

— Kleric (@MrOrdun) June 30, 2021