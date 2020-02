Activision está tomando represalias contra filtradores de Modern Warfare

El popular YouTuber de Call of Duty: Modern Warfare, The Gaming Revolution, fue suspendido en Twitter después de haber publicado un video de la sección de entrenamiento en el modo Warzone. Al momento de redactar esta nota, su cuenta sigue suspendida y el video ha sido eliminado de YouTube, pero este no fue el único usuario afectado.

La cuenta de Call of Duty de otro jugador, Dean Carter, también fue banneada por un tiempo. Carter aparentemente tuvo que aceptar no compartir ninguna foto ni video perteneciente a Warzone para que le regresaran su cuenta.

I’m back in! Thanks Activision. Glad this was resolved. If you or someone you know gets into the warzone lobby, DO NOT post pictures or videos online! Let’s save the excitement for the Warzone reveal. It’s looking good. pic.twitter.com/8P8V12n3QN

— Dean Carter (@CaptainBadfoot) February 14, 2020