Activision está dando pistas sobre el modo Zombies en MWIII

Call of Duty: Modern Warfare III podría estar realizando un cambio dramático en la serie, ya que Activision parece estar insinuando esta semana la adición del modo Zombies de Call of Duty en el nuevo juego de Modern Warfare. La última pista fue descubierta por jugadores de Call of Duty que enviaron mensajes de consulta al número de teléfono misterioso que ha estado proporcionando a los jugadores fragmentos de información en los últimos días. Por supuesto, Activision no ha confirmado directamente que los Zombies estén en Modern Warfare III, pero la pista es una confirmación tan buena como podemos esperar hasta que se revele todo (o la mayoría) acerca del juego más adelante esta semana.

El número en cuestión, en caso de que te lo hayas perdido, es el +1-202-918-3022, y cuando le envías mensajes, a veces obtienes algunas pistas sobre lo que está por venir en Modern Warfare III. Más recientemente, los jugadores descubrieron que podían enviar el mensaje “Zombies” o algo muy similar, y recibían una respuesta que incluía un archivo de audio que suena mucho a los gruñidos familiares de los no muertos en el modo Zombies de Call of Duty. A veces, las personas también reciben como respuesta un emoji de zombie, lo que prácticamente confirma lo que podría significar esta pista.

Los zombies no son algo nuevo en Call of Duty, así que si te preguntas por qué esto es tan importante, es porque los zombies nunca han estado realmente en un juego de Modern Warfare. Han estado en los juegos de Call of Duty desarrollados por Sledgehammer Games y con más frecuencia por Treyarch, pero no en los juegos de Modern Warfare. Similar a cómo los esfuerzos más recientes de Call of Duty han sido trabajados por varios desarrolladores en colaboración, se cree que Treyarch podría encargarse del modo Zombies para Modern Warfare III en esta ocasión, pero esto no ha sido confirmado hasta el momento.

Texting “zombies” to the unknown caller gives you this audio message #MWIII #Zombies 👀 pic.twitter.com/sF6LKSRvrs — Ryan B. (@PrestigeIsKey) August 16, 2023

Para aquellos que quieran saber más sobre Modern Warfare III y el modo Zombies que se cree que contiene, deberán sintonizar el evento de Call of Duty: Warzone mañana para ver si se hace referencia a los zombies.

“Reúne a un equipo de cuatro personas y prepárate para entrar en Call of Duty: Warzone™ a partir de las 10:30 AM (México) del jueves 17 de agosto. La doble experiencia comienza en este momento, poco antes del inicio del Evento de Tiempo Limitado Asedio de Sombras, programado para comenzar a las 10:30 AM PT”.

Vía: Twitter

Nota del editor: Me encanta que las compañías hagan este tipo de cosas, un poco como lo que también hicieron con la película de Super Mario Bros. ¿No saben de qué hablo? Marquen al teléfono que trae la camioneta de los hermanos Mario en la película.