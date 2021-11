Desde junio de este año, las acciones de Activision Blizzard ha estado cayendo de forma constante, debido a todas las controversias a las que se han enfrentado. Sin embargo, no fue sino hasta hace un par de semanas cuando se anunció el retraso de Diablo IV y Overwatch 2, que el valor en la bolsa de esta compañía sufrió un fuerte golpe. De esta forma, Activision Blizzard ya no es considerada la empresa de videojuegos mejor valorada en Estados Unidos.

De acuerdo con un nuevo reporte, Activision Blizzard tiene un valor de $52 mil millones de dólares. Esto lo posiciona en segundo puesto, solo por detrás de Roblox, responsables del juego del mismo nombre, el cual está valuada en $62 mil millones de dólares. En la tercera posición encontramos a EA con $39.7 mil millones de dólares.

Aunque Activision Blizzard es reconocido por sus series, como Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Hearthstone, Call of Duty, Crash Bandicoot y más, Roblox no crea juegos en sí, sino que opera la plataforma para que otras personas creen títulos. En temas relacionados, más de 20 empleados de Activision Blizzard han sido despedidos. De igual forma, Bobby Kotick, CEO de la compañía, ha anunciado una serie de cambios.

Nota del Editor:

Esto no debería ser una gran sorpresa. Roblox no ha parado de ser tendencia durante gran parte del año. Por otro lado, Activision Blizzard se ha visto envuelto en varias controversias y, el golpe más fuerte para los inversionistas, el retraso de dos juegos sumamente esperados para 2022.

Vía: GameSpot