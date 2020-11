Los fans del Nintendo Switch esperan con ansias el lanzamiento de Metroid Prime 4. Debido a que la espera por este juego parece que será algo larga, los jugadores han comenzado a especular que la compañía japonesa ya está trabajando para llevar otro título de la serie a la consola híbrida, aunque esto bien no podría ser el caso.

Recientemente, los fans encontraron una imagen en el sitio oficial de Nintendo que apunta a un relanzamiento de Metroid: Samus Return, un remake de Metroid II en Game Boy, el cual vimos en 3DS en el 2017. Sin embargo, parece que este no será el caso. Puedes checar la foto en cuestión a continuación.

Momentos después de que este rumor comenzara a tomar fuerza, se descubrió que esta imagen proviene de un manufacturador third party, y no de Nintendo directamente. En un tweet compartido por el usuario Shinesparkers, podemos ver que la foto se ha utilizado en el pasado para mostrar diferentes juegos en un Switch, todos compartidos por el mismo fabricante.

Other products in the range feature screenshots from relevant games connected to the product, that have been superimposed to the Switch. With all of this in mind, we are confident that this isn't confirmation of Metroid: Samus Returns arriving on Nintendo Switch. (3/4) pic.twitter.com/MRDGlDD7c3

— Shinesparkers (@Shinesparkers) November 11, 2020