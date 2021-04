A un lado Citizen Kane. Paddington 2 ahora es considerada la mejor película de todos los tiempos

Por años, Citizen Kane,una cinta de 1941 dirigida y protagonizada por Orson Welles, había sido considerada la mejor película de todos los tiempos al tener una calificación perfecta de 100% en Rotten Tomatoes. Sin embargo, esto ha cambiado. De manera inesperada, Paddington 2, largometraje infantil de 2017, ahora tiene este título.

Este inesperado cambio se debe a una reseña publicada hace 80 años en el Chicago Tribune de 1941. De esta forma, Citizen Kane bajo de su perfecto 100, a un 99. Es así que la película con la puntuación más alta no es otra que Paddington 2. Esto es lo que dice la reseña de hace ocho décadas respecto a la que muchos consideran la obra maestra de Orson Welles:

Esta crítica fue escrita bajo el seudónimo de “Mae Tinée”. Aunque es difícil escuchar una reacción por arte de Welles al respecto, la cuenta oficial de Paddington en Twitter, ha celebrado este suceso con el siguiente mensaje:

I do hope Mr Kane won't be too upset when he hears I've overtaken him with rotten tomatoes.

— Paddington (@paddingtonbear) April 28, 2021