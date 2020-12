5 razones por las que deberías estar jugando Immortals Fenyx Rising en estos momentos

Immortals Fenyx Rising ya está disponible en Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Además de ser la última gran carta de Ubisoft para el final del año, es un gran juego que todos los fans de los títulos de mundo abierto deben de probar. En nuestra reseña te contamos por qué esta entrega vale la pena, y a continuación te presentamos cinco razones más para darle una oportunidad a una experiencia que ha logrado posicionarse como algo más que solo un clon de Breath of the Wild.

Un mundo lleno de cosas por hacer

Immortals Fenyx Rising es un juego de mundo abierto, en donde tienes la libertad de elegir tu propio camino. De esta forma, puedes recorrer la extensa isla del título de la forma que más sea de tu grado. En tu camino encontrarás cientos de actividades, las cuales van desde puzzles bastante retadores, hasta enemigos que te pondrán a prueba. Lo mejor de todo, es que cada actividad se encuentra bastante cerca una de la otra, lo cual hará que constantemente estés activo y en ningún momento te aburras.

Una historia interesante y cómica

El título de Ubisoft nos cuenta una historia muy interesante en donde un escudero necesita liberar a varios Dioses de su prisión y derrotar a un temible titán. Aunque todo puede sonar bastante simple al principio, rápidamente te das cuenta de que la aventura cuenta con varios conceptos interesantes. Uno de los puntos más importantes es el guion, el cual logra transmitir la mitología griega de una forma sincera y divertida, en donde los personajes no llegan a tomar tan en serio sus cuestionables actos.

Gran espacio para la personalización

En Immortals Fenyx Rising tienes la oportunidad de personalizar todos los elementos posibles. No solo puedes hacer que tu personaje principal sea hombre o mujer, sino que tienes a tu disposición varias armaduras y cascos que cambian el aspecto de Fenyx, y le otorgan una serie de bonificaciones que serán de utilidad en combate. De igual forma, tienes la oportunidad de encontrar diferente equipo a lo largo de tu aventura, con el cual será posible experimentar varios estilos de combate, así como modificar el estilo visual y crear un repertorio de objetos que logren representar tus gustos.

Retador de principio a fin

Immortals Fenyx Rising puede parecer un juego bastante simple, pero en realidad es más que eso. Aunque tienes la oportunidad de cambiar la dificultad, el juego aún tiene una serie de retos en la forma de las bóvedas del tártaro. Estas secciones son similares a las shrines de Breath of the Wild, en el hecho de que son cuartos con una temática que te otorgan una mejora al momento de completarlas. Desde niveles llenos de enemigos, pasando por una recreación de pinball, hasta puzzles que te harán pensar por varios minutos hasta que encuentres la solución perfecta, podrás esperar mucho del juego en este apartado.

Un futuro muy interesante

Como sabrán, Immortals Fenyx Rising recibirá DLC en un futuro. Uno de estos nos permitirá jugar como un nuevo personaje y experimentar una historia que está protagonizada por las figuras mitológicas de la cultura de China. Sin duda alguna, una idea muy interesante que deja la puerta abierta para futuras secuelas que decidan explorar la mitología prehispánica, japonesa, europea y de otras culturas con el mismo toque nos ofrece la aventura principal. Ubisoft tiene una nueva IP con mucho potencial entre manos, esperemos que no la desperdicie.