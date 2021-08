343i consideró retrasar Halo Infinite

Hace un par de días se reveló que Halo Infinite llegará al mercado sin una campaña cooperativa ni el modo Forge, algo que creó una serie de preocupaciones en los fans. Ahora, en una actualización sobre el desarrollo del juego, 343 Industries ha revelado que, originalmente, estaban contemplando retrasar el juego una vez más. Sin embargo, están más que comprometidos con un lanzamiento a finales de 2021.

En un comunicado en el canal oficial de Halo en YouTube, Joseph Staten, líder creativo de 343 Industries, confirmó que el estudio consideró no lanzar Infinite a finales de este año. Sin embargo, el equipo no tiene planeado hacer esto, ya que consideran a esta entrega como un juego como servicio, el cual constantemente estará en evolución, y la campaña y el multiplayer que veremos en 2021 solo es el comienzo. Esto fue lo que se comentó al respecto:

“Sí, hablamos sobre llevarlo a cabo [el retraso del juego]. Pero quedamos en que Halo Infinite es un juego vivo, así que nunca está realmente terminado. Va a progresar y a evolucionar de temporada en temporada. Hablamos de que el lanzamiento es el comienzo de ese viaje, pero para tener un comienzo necesitas escoger un momento y empezar. Al final, decidimos que hemos estado trabajando en este juego por mucho tiempo. Nuestros fans llevan esperando este juego mucho tiempo. Con la campaña para un jugador y nuestra primera temporada multijugador en buena forma para las navidades, no queríamos retrasarlo más. Vamos a empezar y seguiremos evolucionando a partir de ahí. Estamos 100% comprometidos a publicarlo estas navidades”.

Considerando que Halo Infinite iba a llegar originalmente al Xbox One, Xbox Series X|S y PC a finales del año pasado, un nuevo retraso, el cual probablemente significaba un lanzamiento en 2022, no iba a ser del agrado del público. Si bien aún no hay una fecha de estreno concreta, Xbox compartirá más información al respecto “muy pronto”, lo que podría significar alguna revelación durante Gamescom 2021.

Vía: 343 Industries