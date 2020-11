Zlatan Ibrahimović demuestra enojo al enterarse que usan su parentesco en… FIFA

A pesar de que los videojuegos son una forma de entretenimiento bastante popular en el mundo, hay gente que sigue sin entender cómo funcionan exactamente. Una de estas personas es el futbolista del Milan, Zlatan Ibrahimović, quien recientemente demostró su enojo al enterarse que están usando su parentesco en… FIFA. Sí, leíste bien.

El futbolista recientemente publicó un tweet en el cual menciona directamente a la FIFA y EA Sports por utilizar su nombre y rostro para lucrar, cosa que definitivamente no le gustó:

Who gave FIFA EA Sport permission to use my name and face? @FIFPro? I’m not aware to be a member of Fifpro and if I am I was put there without any real knowledge through some weird manouver.

And for sure I never allowed @FIFAcom or Fifpro to make money using me

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) November 23, 2020