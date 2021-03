Zack Snyder y Warner Bros. tuvieron una discusión por el final de la nueva Justice League

El final de Zack Snyder’s Justice League fue una de las muchas cosas que cambiaron en esta edición del director. Warner Bros. no estaba de acuerdo con la manera en que Snyder concluyó esta versión, y como consecuencia, se originó una discusión entre ambas partes.

Snyder fue entrevistado recientemente por Yahoo!, donde reveló haber desobedecido las órdenes de Warner con la finalidad de poder grabar el final que él realmente quería:

“La relación entre Joker y Batman es elemental para ambos personajes, y si tuviera oportunidad de dirigir otra película para DC, siento que sería irrespetuoso no tener una escena con ellos dos. Originalmente, el estudio me dijo, ‘Nosotros no queremos eso,’ y yo les conteste, ‘Lo pienso hacer de todos modos.’ Estaba planeando montar unas cuantas pantallas verdes en mi patio trasero y filmarla ahí, pero no hubo necesidad.”