Yooka-Laylee and the Impossible Lair puede ser tuyo completamente gratis

Hoy es el penúltimo día de la promoción navideña de la Epic Games Store, en donde cada 24 horas ofrecen un juego para tu PC completamente gratis. En esta ocasión se encuentran regalando uno de los mejores platformers de este año, Yooka-Laylee and the Impossible Lair.

Sin duda esta es una de las mejores ofertas de los últimos días, especialmente considerando que este título sólo lleva un par de meses en el mercado. Recuerda que tienes 24 horas para conseguir este juego sin costo alguno. Esperemos que mañana veamos una experiencia de una calidad similar o superior.

Esta es la descripción del juego:

Puedes checar nuestra reseña de Yooka-Laylee and the Impossible aquí.

