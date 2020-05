¡Ya puedes conseguir Amnesia: The Dark Descent gratuitamente en PC!

El momento favorito de todos ha llegado. Es jueves, y eso significa que la Epic Games Store está regalando un par de juegos para todos aquellos con una PC decente. En esta ocasión, Amnesia: The‌ Dark Descent y Crashlands con nuestras opciones.

Amnesia: The Dark Descent es uno de los videojuegos de terror en primera persona más aclamado de los últimos tiempos. Su estreno original se produjo en 2010. Tras despertar sin recuerdos en un castillo tendremos que navegar sus pasillos enfrentándonos al horror que allí residen.

Por otro lado, Crashlands es un título de acción RPG de Butterscotch Shenanigans, en el que controlamos a una camionera intergaláctica que se encuentra varada en un planeta alienígena.

? FREE THIS WEEK ?

A little bit of sass and a little bit of spookiness. Crashlands and Amnesia: The Dark Descent are both yours to keep on the Epic Games Store!https://t.co/mqSSRoz26l pic.twitter.com/2OvEDzN03d

— Epic Games Store (@EpicGames) April 30, 2020