Ya no fabricarán más modelos actuales de PS5

El día de ayer se dieron noticias importantes en torno a PlayStation 5, dado que se confirmaron los rumoreados modelos slim que ya son clásicos en la marca, con precios que equivalen justamente a los que ya tienen en estos momentos. Y ahora que en noviembre se ponen a la venta, llega la pregunta de qué va a suceder con estos últimos, dado que la gente va a buscar tener la novedad en las manos.

Según lo comentado por Sony, los modelos actuales dejarán de fabricarse totalmente para dedicarse a las nuevas versiones, así como la elaboración de los periféricos para ambas, hablamos del lector de Blu Ray y también el soporte para colocar la consola en vertical. El objetivo es que la gente note la disminución de tamaño del aparato pero con las funciones intactas, y que no habrá baja de costes en su ensamblaje.

Vale la pena mencionar, que quienes se han quedado con los modelos antiguos no deben tener problemas, ya que seguirán actualizándose con normalidad, ya sea en la parte de los videojuegos y también las adiciones al propio hardware. Es decir, seguirá funcionando, pero en caso del digital, no podrá hacerse la mejora de añadir el reproductor de discos, algo que no es realmente grave.

Algo que llama la atención del anunció de ayer, es que habrá un aumento de precio en las ediciones digitales, puesto que ahora pasa de $400 USD a $450 USD, esto por alguna razón que la propia Sony aún no revela. También, el hecho de pagar por la base vertical a algunos les ha parecido absurdo, y es que el modelo antiguo lo traía en el paquete como parte esencial de la consola.

Recuerda que las versiones nuevas llegan a tiendas en noviembre junto con el PlayStation Portal.

Vía: AJ

Nota del editor: Todo esto quiere decir que no hay porque alarmarse, pues las consolas van a seguir sirviendo como siempre, sino ya me imagino a los que recién se compraron la versión de Spider-Man sintiéndose estafados por Sony.