Xbox Live se cae para algunos usuarios

¿Estás experimentando problemas en Xbox Live? Pues no eres el único, ya que múltiples usuarios han reportado fallas en el servicio. De acuerdo con la página Xbox Live Status, los servidores principales de la plataforma están teniendo unos cuantos problemas, que incluye no poder iniciar sesión en tu cuenta de Xbox. Mientras tanto, la página también destaca que juegos como Sea of Thieves, Red Dead Redemption 2 y Grand Theft Auto V están experimentando fallas aisladas.

Al momento de redactar esta nota, no está claro exactamente qué es el problema. La buena noticia es que Xbox ya está al tanto del problema y por medio de redes sociales se han comprometido a restablecer el servicio tan pronto les sea posible.

We’re aware that some users are unable to sign-in and our teams are investigating. We’ll update here & on our status page when we have more info. https://t.co/PzAdjUFMJj

— Xbox Support (@XboxSupport) June 4, 2020