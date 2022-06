Xbox está celebrando el mes del orgullo LGBT

Estamos oficialmente en junio y por ende significa que es el mes oficial del orgullo LGBT, época del año en que se reafirma la integración de las diferentes comunidades de personas. Y para hacer de la celebración y apoyo algo grande, muchas empresas se van uniendo al movimiento con diferentes campañas de donación, entre ellas se encuentra Xbox.

Primero que nada, se informa que Microsoft ha donado más de ocho millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro que apoyan a las comunidades, esto tan solo en los primeros meses del año. Por su parte, harán una donación de 170,000 USD adicionales a OutRight Action International, African Rainbow Family, National Center for Transgender Equality, Mermaids, Lavender Rights Project y Fulcrum UA.

También se informa que los miembros de Microsoft Rewards en Estados Unidos y Reino Unido, pueden ganar y donar puntos a diferentes organizaciones mediante la consola. Estas son: Mermaids, Outright Action International y el Centro nacional para la igualdad transgénero. Para ganar los puntos basta con conseguir logros en juegos o comprar y probar por primera vez estos mismos.

Para finalizar está la mercancía y juegos gratis. Y es que un control edición especial de control para Xbox se pondrá a la venta el próximo 9 de junio, a este se le unen camisetas y demás ropa con el logo edición especial. Por su parte, el videojuego Tell Me Why estará disponible de forma gratuita todo el mes, esto para las consolas y también en la PC.

Vía: Xbox News