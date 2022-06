Xbox celebra la llegada de Spider-Man a sus consolas

Muchos saben que PlayStation actualmente tiene los derechos de los juegos de Spider-Man en sus manos, puesto que hace tiempo llegaron a un acuerdo de Marvel para tenerlo como una exclusiva. No obstante, en las entregas de Los Vengadores y más crossovers puede seguir apareciendo en otras plataformas, y ahora está feliz con este tipo de lanzamientos.

El día de hoy se llevó a cabo un avance más extenso de Marvel’s Midnights Suns, título en el que veremos a muchos héroes de la marca hacer aparición, confirmándose que Spider-Man es justo uno de ellos. Y para celebrar este acontecimiento, Xbox ha mencionado mediante sus redes sociales que el trepamuros aparecerá en sus consolas.

Spider-Man’s coming for a landing right on Xbox.

Pre-order Marvel's Midnight Suns and swing into action with your favorite heroes. Learn how HERE: https://t.co/q5UmddG9Wu pic.twitter.com/z6n9S2JuXu

— Xbox (@Xbox) June 9, 2022