Ya hay imágenes del próximo especial de My Hero Academia

La sexta temporada de My Hero Academia llegará hasta el otoño de 2022, pero mientras tanto se van a lanzar algunas OVA’s especiales para hacer espacio antes de la gran batalla en la obra. Sin embargo, no se han visto muchas imágenes más allá de un póster, pero ahora los fans pueden estar felices con algunas capturas que vienen directo del especial.

En las imágenes se puede apreciar a los personajes principales, Deku, Todoroki y Bakugo, quienes al parecer están teniendo algunos conflictos de héroes que deben resolver rápidamente. Al parecer, esta es la segunda adaptación que va a llegar antes del anime, puesto que el primero se va a concentrar totalmente en un partido de baseball con estudiantes.

Aquí las puedes ver:

Previews of the upcoming summer 2022 My Hero Academia OVA with the Endeavor Agency 🍿✨ pic.twitter.com/6p68lQpi8N

