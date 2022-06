Xbox anuncia nueva presentación digital

El próximo 12 de junio se llevará a cabo el Xbox & Bethesda Showcase, evento en donde tendremos un vistazo a algunos de los proyectos que están desarrollando los Xbox Game Studios, tanto nuevos como ya conocidos. Si esto no es suficiente para ti, se ha revelado que la próxima semana se llevará a cabo una versión extendida de esta presentación.

Anunciado durante una sección de preguntas frecuentes del Xbox & Bethesda Showcase, se reveló que el Xbox Games Showcase Extended se llevará a cabo el próximo 14 de junio a las 10:00 AM (hora del pacífico), o 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). Similar al evento principal, la presentación extendida tendrá una duración de 90 minutos aproximadamente.

Aunque los detalles aún no se han aclarado, se ha mencionado que aquí se mostrarán nuevos tráilers, vistazos extendidos a algunos de los juegos anunciados durante el Xbox Games Showcase del domingo, así como entrevistas con algunos desarrolladores. Considerando que estamos hablando de una continuación al evento principal del domingo, es probable que aquí no veamos alguna revelación totalmente nueva, aunque esto no se descarta.

El Xbox Games Showcase Extended se llevará a cabo el 14 de junio a las 12:00 PM (hora de la Ciudad de México). En temas relacionados, un nuevo juego de Crash Bandicoot sería revelado esta semana. De igual forma, aquí puedes conocer más sobre el Xbox & Bethesda del domingo.

Nota del Editor:

Esta es una decisión bastante extraña. Parece que Xbox está tratando de hacer algo similar al Treehouse que se lleva a cabo después de algunos Nintendo Directs, solo que un par de días después del evento principal. El valor de esta presentación dependerá del tipo de juegos que sean anunciados durante el domingo.

Vía: Xbox