Wonder Woman 1984 llegará a cines y HBO Max en Navidad

Tras mucha especulación, se ha confirmado que Wonder Woman 1984 llegará a HBO Max y cines el próximo 25 de diciembre. Los fans de DC no estaban seguros de lo que iba a pasar con el filme, pero de acuerdo con The Hollywood Reporter, Warner Bros. ha decidido seguir adelante con su lanzamiento en streaming y en la pantalla grande.

De igual manera, la noticia fue compartida por Patty Jenkins, su directora, vía Twitter:

“En algún punto debes elegir el compartir todo el amor y felicidad que tienes, por encima de todas las cosas. Amamos nuestras películas como a nuestros fans, así que esperamos que la película traiga un poco de esos sentimientos para ustedes en esta temporada de fiestas.”

At some point you have to choose to share any love and joy you have to give, over everything else. We love our movie as we love our fans, so we truly hope that our film brings a little bit of joy and reprieve to all of you this holiday season.”

A principios de este año, varios rumores sugerían que WW84 sí llegaría eventualmente a HBO Max, excepto que antes debutaría en cines. Ahora, no solo lo podremos disfrutar a través del streaming, sino que quien quiera verla en la pantalla grande, también podrá hacerlo.

Fuente: THR