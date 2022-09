Wild Hearts, proyecto de EA y Koei Tecmo, ya tiene fecha para su revelación

Desde hace un par de semanas se ha venido hablando que Electronic Arts y Koei Tecmo están trabajando en un proyecto, mismo que se enfocaría a la caza de monstruos al puro estilo de Monster Hunter. Y ahora tenemos buenas nuevas, pues ya se le dio fecha al estreno de su tráiler revelación, y también, el juego ha revelado su nombre oficial.

El proyecto se va a titular Wild Hearts, y como se mencionó, se enfocará un tanto en la caza de monstruos al igual que el título de Capcom, pero se espera que tenga cambios sutiles para que no se sienta como un copia y pega. Además, se mencionó que tendría algunas mecánicas al estilo de Dynasty Warriors, género que la compañía maneja a la perfección.

Aquí el tráiler con tiempo de espera:

El video de Wild Hearts estará disponible a partir del próximo 28 de septiembre en punto de las 7:00 am tiempo del pacífico y 9:00 am del centro de México. Aún no se confirman las consolas para las cuales va a estar disponible. Sin embargo, es posible que se enfoquen de lleno a la nueva generación y PC, todo para alejarse de plataformas como PS4 y Xbox One.

En noticias relacionadas a Koei Tecmo, hace un par de semanas revelaron Rise of The Ronin, título que va a ser exclusivo para PlayStation en la parte de consolas. Incluso se dio a conocer su primer avance que recuerda a juegos como Ghost of Tsushima. Si quieres echarle un vistazo a todo lo que sabemos, te invitamos a dar click en el siguiente enlace.

Vía: EA