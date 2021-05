Voz de Goku se declaró fan de JoJo’s Bizarre Adventure tras ver los primeros capítulos

Dragon Ball es uno de los animes más queridos en todo el mundo, y aunque otros animes nuevos han ganado mucha popularidad, la obra de Akira Toriyama sigue teniendo una base de fans bastante saludable. De hecho, el actor que presta su voz a Goku en la versión estadounidense de Dragon Ball Z recientemente se declaró fan de JoJo’s Bizarre Adventure tras haber visto los primeros capítulos.

Sean Schemmel, actor de voz que durante años ha interpretado a Goku en Dragon Ball, reveló que ya es fan de JoJo’s Bizarre Adventure, y eso que apenas ha visto los primeros capítulos del anime. Acá lo que publicó en su cuenta de Twitter.

So after digging a few episodes into Jojo’s Bizarre Adventure I’m definitely thinking of changing my name to Sean Seanstar. #justsaiyan

— Sean Schemmel liked a Tweet.™️ (@SeanSchemmel) May 8, 2021