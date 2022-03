Hace tan solo unos meses, Square Enix y el genio de Yoko Taro, nos sorprendían con el repentino estreno de un curioso RPG completamente nuevo bajo el nombre de Voice of Cards: The Isle Dragon Roars, el cual, resultó estar mejor de lo esperado. Ahora, en otro movimiento que nadie veía venir, se está lanzando una secuela llamada Voice of Cards: The Forsaken Maiden, la cual, te mostramos en nuestro nuevo video.