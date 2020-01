Venusaur y Blastoise recibirán nuevas transformaciones en Sword and Shield

Las expansiones de Pokémon Sword and Shield, The Isle of Armor y The Crown Tundra, no sólo agregarán nuevos personajes, locaciones y elementos cosméticos, sino que veremos el regreso de algunos de pokémon más queridos de generaciones pasadas.

Al igual de Charizard, Venusaur y Blastoise tendrán la oportunidad de acceder a Gigantamax, en donde su diseño cambiará y nuevos y potentes movimientos estarán a nuestra disposición. Estas nuevas formas, junto a las versiones Gigantamax de los iniciales de Galar, estarán disponibles cuando The Isle of Armor esté disponible durante junio de este año.

Pero esto no es todo. Gracias a The Crown Tundra, decenas de nuevos y viejos legendarios se encontrarán a nuestra disposición. La historia que presenta esta expansión parece involucrar a los tres Regis de Hoenn, así que veremos el regreso de Regirock, Registeel y Regice, aún no sabemos si Regigigas regresará. De igual forma, este DLC introducirá nuevos miembros de la familia de los Regis.

Por último, The Crown Tundra contará con un modo en donde varios jugadores podrán unirse para capturar a varios legendarios de la serie, los cuales incluyen Mewtwo, Groudon, Xerneas y más. Sin embargo, lo más interesante de esto, es que algunas criaturas míticas tendrán la oportunidad Gigantamax. Articuno, Zapdos y Moltres serán los legendarios que tendrán acceso a esta transformación.

El Expansion Pass tendrá un precio de $29.99 dólares. Puedes conocer más sobre estas expansiones aquí. De igual forma, si te perdiste el Pokémon Direct de hoy, aquí te dejamos el resumen.

Vía: Pokémon Direct