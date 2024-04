Usuarios jugaron más títulos viejos en 2023

Pese a que en el 2023 vimos el lanzamiento de títulos tan aclamados como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Baldu’s Gate III, Resident Evil 4 y más, un nuevo reporte ha revelado que la mayoría de los jugadores le invirtieron más tiempo a juegos viejos durante el último año.

De acuerdo con el segundo reporte anual de Newzoo enfocado en la industria de los videojuegos, solo 66 títulos representaron el 80% de todo el tiempo de juego en que el público invirtió en 2023, del cual el 60% estuvo enfocado en títulos de seis o más años de antigüedad.

De esta lista, Fortnite, GTA V, League of Legends, Minecraft y Roblox representaron el 27% de todo el tiempo de juego durante 2023. Incluso el tiempo de juego dedicado a experiencias definidas como “nuevas”, con dos o menos años en el mercado, está conformado por secuelas anualizadas. En este punto, se ha señalado que títulos como FIFA y Madden representan el 23% de esta selección.

El informe señala que solo el 8% del tiempo de juego se dedicó a experiencias nuevas no anuales como Tears of the Kingdom o Super Mario Bros. Wonder. Esto deja en claro que el mercado está enfocado en experiencias longevas, las cuales sean capaces de retener la atención de los usuarios por años después de su lanzamiento, mientras que títulos single player nuevos, cuentan con una retención menor. En temas relacionados, los juegos de $70 dólares podrían llegar a su fin.

Nota del Editor:

Con esta información en mano, no es una sorpresa que la mayoría de las compañías están buscando el siguiente Fortnite o juego como servicio que sea capaz de retener a una buena base de jugadores durante años. Sin embargo, siempre serán los títulos single player con un final definido los que más recordaremos.

Vía: Kotaku