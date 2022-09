Usuario termina todos los juegos de Nintendo 64

El Nintendo 64 fue parte importante de la infancia de muchos niños en los años 90’s, razones por la cuales alberga muchos videojuegos de calidad, entre ellos grandes destacados como Super Mario 64 y The Legend of Zelda: Ocarina of Time. Y ahora, se confirma que un coleccionista ha logrado terminar todos los títulos de la consola.

El usuario de Twitch conocido como AceGamerSam se dispuso a completar los 296 juegos de su colección del aparato de 64 bits, teniendo como objetivo ver los créditos finales de cada uno. No importa si se trataba de una adaptación arcade. Además comenta que hubo juegos bastante complicados de cruzar como Aidyn Chronicles: The First Mage, Micro Machines y Hot Wheels: Turbo Racing.

Esto es lo que comentó el jugador en una entrevista reciente:

Honestamente pensé que no iba a terminar el desafío, especialmente al principio cuando estaba entre los juegos 20 y 70. Cuando me encontraba con un juego difícil, muy largo o muy complejo me decía: ‘ahora mismo no me estoy divirtiendo’. A veces, el juego no es muy interesante y eso desanima a la gente a ver mis transmisiones. Alrededor de los 100 y 150, cuando estaba a la mitad del reto, las personas me tomaron más en serio y empecé a obtener más visitas. Eso fue muy motivador.

Ahora que el usuario ha completado el reto (mismo que le llevó cinco años y medio) ya está listo para el próximo desafío, y eso es pasar todos los juegos de la franquicia de Sonic The Hedgehog, reto que no será fácil, dado que el erizo cuenta con decenas de lanzamientos en su haber. Se incluyen entregas principales y spin offs.

Vía: The Gamer