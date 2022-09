Se anuncia Firewall Ultra para PlayStation VR2

A First Contact Entertainment se le conoce como un desarrollador de excelencia en la parte de realidad virtual, y prueba de ello es su videojuego con cuatro años de soporte, Firewall Zero Hour. Y para seguir con el camino de logros, se ha anunciado oficialmente la secuela de dicho juego, lo mejor es que llegará para ni más ni menos que el PlayStation VR2.

Su nombre es Firewall Ultra y es la próxima evolución de la franquicia. Están aprovechando las nuevas funciones que el PS VR2 tiene para ofrecer, y ante esto, nos ofrecen un adelanto de lo que vamos a poder ver en el juego.

