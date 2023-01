Usan mod para poder jugar Zelda en realidad virtual

A día de hoy la tecnología de realidad virtual se ha hecho más fuerte en la industria de los videojuegos, la prueba más clara de ello son dispositivos como el Oculus Quest 2 y más con la casi salida de PSVR2. Y si bien hay muchos juegos de excelencia, hay gente que no se quiere despegar de los clásicos, y ahora es posible jugar al primer Zelda en este formato.

Un usuario logró esto gracias a la versión del DOOM clásico en su dispositivo de Quest, teniendo así una modificación que lo ha dejado jugar al título de Nintendo en esta nueva perspectiva que a muchos a gustado. Esto lo comentamos debido a que el jugador compartió su partida mediante Youtube, con una respuesta bastante interesante.

Aquí lo puedes ver:

Vale la pena mencionar, que es una modificación de Zelda que aún está en sus primeros pasos, ya que solo se puede jugar la primera parte del título, con algunas secciones de ese Hyrule desolado. Por ahora no se puede jugar en los calabozos, pero se espera que acaben el proyecto en algún momento y claro, lo suelten para el deleite de los fanáticos.

Mientras tanto, los fans pueden disfrutar de Zelda: Tears of The Kingdom en el próximo mes de mayo.

Vía: Youtube

Nota del editor: Luce muy bien, aunque no soy tan fanático del VR debido a que me mareo con mucha facilidad, jugarlo unos 10 minutos me parecería buena idea. Ojalá terminen el juego en su totalidad, seguro muchos lo van a disfrutar de inicio a fin.