Se libera el tráiler de lanzamiento del remake de Dead Space

El mes de enero se está pasando demasiado rápido, y eso significa que se lanzará eventualmente el remake de Dead Space, juego que se ha convertido en uno de los más esperados por parte de los fans del terror espacial. Y sus novedades han logrado que los usuarios estén obsesionados por ver cada nuevo avance que se lanza en las redes.

Para seguir generando hype entre la gente, Electronic Arts ha lanzado un nuevo vídeo que nos va a preparar para el lanzamiento oficial, mismo en el que nos muestran partes cinemáticas así como algo de gameplay. No está de más comentar, que los gráficos lucen gloriosos y dignos de llamarse algo que corre en la nueva generación de consolas.

Dale un vistazo:

Esta es la sinopsis del juego según Electronic Arts:

Prepárate para desentrañar un misterio escalofriante en las profundidades más oscuras del espacio. Cuando Isaac Clarke viajó con el USG Kellion para reparar la nave de minería USG Ishimura no imaginaba que lo que parecía una misión rutinaria acabaría por convertirse en una auténtica pesadilla. ¿Qué descubrieron los tripulantes del Ishimura en la oscuridad? ¿Qué les sucedió? ¿Y qué implica todo esto para el futuro de la humanidad?

Recuerda que el juego se lanza el próximo 27 de enero para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Nota del editor: Como a mí no me gustan mucho los videojuegos de terror, nunca he probado Dead Space de primera mano, solo he visto algunos videos en las redes. Sin embargo, con lo bello que se está viendo este remake, creo que es momento de darle la oportunidad a pesar se que me dé un infarto en el proceso.