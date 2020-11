Uncharted 5 podría haber sido cancelado

Durante los últimos años, Sony ha estado contratando gente para un estudio secreto ubicado en San Diego. Este equipo, de acuerdo con las vacantes de empleo, fue creado en colaboración con otro importante estudio first-party, del cual muchos creen es Naughty Dog. De hecho, varios ex-miembros de Uncharted fueron reclutados, lo que generó mucha especulación sobre otra posible entrega en la franquicia.

Sin embargo, ese estudio podría haber desaparecido. Quentin Cobb, una de las primeras personas en haberse unido a este nuevo equipo, lo ha abandonado recientemente. Adyacentemente, el diseñador de videojuegos, John Bautista, compartió el siguiente mensaje:

Last day at Sony SD. It was a crazy ride, and an amazing company, but things just didn’t work out this time. That being said, I’m proud of what we were able to achieve given the craziness we went through. More news coming soon! BONUS: I get to work on my YouTube series again!

— John Bautista (@JustCallMeBau) November 12, 2020