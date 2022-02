La última vez que Stranger Things cautivó al público fue en el verano de 2019, cuando la tercera temporada llegó a Netflix. Aunque desde hace tiempo sabemos que dos temporadas más ya están en camino, por el momento no hay mucha información sobre el regreso de Mike, Eleven y compañía. Afortunadamente, un nuevo promocional parece indicar que esto está por cambiar.

Recientemente, se descubrió un nuevo anuncio de la cuarta temporada de Stranger Things, el cual ofrece un mensaje al revés. Esto es lo que se menciona:

“Todo final tiene un comienzo”.

Aunque todo pareciera que la cuarta temporada de Stranger Things será el final de la serie, desde hace tiempo se dio a conocer que una quinta parte también ya está en desarrollo, y no se descarta que más aventuras sobrenaturales ya estén proyectadas para un futuro.

Junto a esto, se han compartido los nombres de los nueve episodios conformarán la cuarta temporada:

-The Hellfire Club

-Vecna’s Curse

-The Monster and the Superhero

-Dear Billy

-The Nina Project

-The Dive

-The Massacre at Hawkins Lab

-Papa

-The Piggyback

La cuarta temporada de Stranger Things se estrenará en algún punto de este año. En temas relacionados, Peacemaker ha sido renovada para una segunda temporada. De igual forma, la serie de The Last of Us de HBO se ha retrasado hasta el 2023.

Nota del Editor:

Si bien estoy emocionado por la nueva temporada de Stranger Things, algunas de las decisiones que se han tomado en el pasado han hecho que mis niveles de emoción no sean tan altos como esperaría. Espero que el verdadero final se aproxime.

Vía: Netflix