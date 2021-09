Un nuevo juego llegará al Game Boy

Pese a que nos encontramos en pleno 2021, rodeados de consolas como el PS5 y Switch, algunos desarrolladores aún no están listos para abandonar las previas generaciones. Hace un par de días les contamos sobre un nuevo juego en desarrollo para el Game Boy Advance, bueno, el día de hoy se reveló que un equipo está trabajando en un título para el original Game Boy.

El día de hoy se anunció Tales of Monsterland, un juego inspirado por Wonder Boy III: The Dragon’s Trap, el cual solo llegará a Game Boy. Aunque este título sigue en desarrollo por JJ Games, se ha revelado que Bitmap Soft, compañía europea, ya está trabajando en dos versiones físicas. La primera de estas tiene un precio de £40 libras, y solo ofrece un cartucho con todo y caja, un manual y stickers.

Después nos encontramos la Dark Collection Edition, la cual tiene un precio de £70 libras, e incluye:

-Una caja de coleccionista creada profesionalmente

-Un cartucho de juego negro premium con protector de cartucho

-Manual a todo color

-Stickers

-Un libro de arte

-4 colecciones de insignias

-Póster

-Solo 50 fabricados, numerados individualmente

-Certificado – Firmado por Joel

Las pre-órdenes comienzan el sábado 11 de septiembre y permanecerán abiertas durante 6 semanas. Se espera que los pedidos se envíen dos semanas después. Si deseas obtener la Dark Collection Edition, tienes que ser rápido, ya que esta edición solo tendrá 50 copias disponibles.

En temas relacionados, aquí puedes conocer más sobre el juego que está siendo desarrollado para el Game Boy Advance. De igual forma, un rumor señala que juegos del Game Boy llegarían al Switch.

Vía: Nintendo Life