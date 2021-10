Un juego de A Quiet Place ya está en desarrollo

Las dos películas de A Quiet Place son consideradas por muchos de las mejores cintas de terror de los últimos años. Ahora, esta propiedad se expandirá a otros medios, ya que el día de hoy se anunció que un juego basado en este universo ya está en desarrollo, y llegará el próximo año.

Por medio de un pequeño sitio de internet, se ha confirmado que un juego de A Quiet Place de las manos de Saber Interactive, iLLOGIKA, y EP1T0ME ya está en desarrollo, y estará disponible en algún punto del 2022. Esta aventura es descrita como una “historia no contada de supervivencia en este universo”, por lo que existe la posibilidad de que la narrativa esté alejada de los personajes que vimos en las películas.

Esta es la descripción oficial del proyecto:

“Este primer videojuego oficial ambientado en el aterrador universo A Quiet Place ofrecerá una historia y una jugabilidad originales que capturará el suspenso, la emoción y el drama por los que es famosa la serie. El juego está en desarrollo por iLLOGIKA, el estudio con sede en Montreal con talentos veteranos de las franquicias de Rainbow Six y Far Cry, y publicado por Saber Interactive, la compañía del Grupo Embracer detrás del exitoso juego World War Z y el próximo Evil Dead: The Game”.