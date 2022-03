Cuando CD Projekt Red anunció que la versión next-gen de Cyberpunk 2077 ya estaba disponible en PS5 y Xbox Series X el mes pasado, también lanzaron una demo gratuita en las tiendas digitales de estas dos plataformas. A diferencia de otras pruebas, ésta únicamente estará disponible por tiempo limitado y este será el último fin de semana en que podrás disfrutar de ella.

Still no plans for the weekend? How about spending some quality time in Night City?

The free trial for #Cyberpunk2077 is still available for all next-gen platforms until March 15th, 5PM CET.

Download it now and play for up to 5 hours! pic.twitter.com/7LrLl5Gfoc

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) March 11, 2022