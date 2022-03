¿Por qué Halo Infinite no es compatible con el Steam Deck?

El Steam Deck empezó a llegar a manos de los consumidores hace unas cuantas semanas, pero para decepción de muchos, hay varios títulos de Microsoft que este nuevo dispositivo portátil no puede correr. Entre ellos tenemos a Halo: The Master Chief Collection, Gears 5, y Halo Infinite, y no, tampoco es posible disfrutar del modo single-player en ninguno de estos juegos. ¿A qué se debe esto?

Microsoft explicó que debido al sistema de anti-trampas que utilizan estos juegos, es básicamente imposible que puedan correr en el Steam Deck. Algunos otros como Forza Horizon 5 y Sea of Thieves sí funcionan en este dispositivo, pero no están verificados, por lo que los usuarios podrían encontrarse con todo tipo de problemas corriéndolos.

También tenemos otros casos más extremos como Destiny 2, en donde Bungie mencionó explícitamente que este juego no será compatible con el Steam Deck, y de hecho, quien lo intente correr en este dispositivo podría provocar la suspensión definitiva de su cuenta.

Nota del editor: Es una lástima que algunos de los juegos más populares de Microsoft no sean totalmente compatibles con el Steam Deck. Todavía tengo esperanzas de que en un futuro, ambas compañías lleguen a un acuerdo para permitir que por lo menos las campañas de un solo jugador sí funcionen en la consola portátil.

Via: ComicBook