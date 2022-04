Ubisoft le pone fin a Ghost Recon: Breakpoint

Hace cuatro meses, Ubisoft reveló que entrarían al mercado de los NFT, y el primer juego en vender este tipo de productos sería Ghost Recon: Breakpoint. Ahora, el día de hoy, la compañía francesa ha confirmado que el soporte para este título ha llegado a su fin, y eso incluye la oportunidad de comprar este tipo de productos digitales que han sido tan controversiales.

No solo se ha revelado que la actualización de marzo fue la última para Ghost Recon: Breakpoint, sino que Ubisoft le confirmó a GamesIndustry.biz que la tienda de los NFT para este juego ha cerrado sus puertas. Esto fue lo que se comentó al respecto:

Hey Ghosts, we have an important message we would like to share with you all 👇 pic.twitter.com/kYeyVWVtgi

— Ghost Recon (@GhostRecon) April 5, 2022