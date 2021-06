No puede llevarse a cabo una presentación de Ubisoft sin un anuncio relacionado con Just Dance. Aunque en esta ocasión no tuvimos una larga sección con bailarines en el escenario, sí se confirmó que Just Dance 2022 llegará a Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y Google Stadia el próximo 4 de noviembre. Lamentablemente, no hay una versión de Wii disponible en esta ocasión.

Vía: Ubisoft Forward