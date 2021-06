Twitch no transmitirá el Nintendo Direct de E3

Apenas hace unas horas, se reportó que Nintendo había prohibido a los creadores de contenido de retransmitir el Direct de E3 2021, incluso advirtiéndolos sobre posibles repercusiones legales. Ahora, ante esta medida, Twitch ha decidido que no estarán transmitiendo esta conferencia en su canal oficial.

Vía Twitter, la cuenta de Twitch Gaming compartió el siguiente mensaje:

Nintendo tweeted from their official account that co-streaming today’s event is not allowed, differing from years past. While /twitchgaming has permission to air the show, we won’t be airing the event because all creators can’t co-stream. https://t.co/Cx7kNsIIdJ

— Twitch (@Twitch) June 15, 2021