Tres juegos de Game Boy Advance llegan a Switch Online

Aunque al inicio no agregaban muchos títulos, poco a poco Nintendo quiere nutrir más el catálogo de Switch Online, esto con títulos que han gustado bastante a los fanáticos que pasaron horas frente a las diferentes consolas retro de la empresa que ha traído alegrías a diferentes jugadores. Y ahora es el turno para que los títulos de Game Boy Advance se lleven el protagonismo, después de tener una escasez de los últimos en los últimos meses.

Se ha dado a conocer que los usuarios podrán disfrutar de Densetsu no Starfy 1, 2 y 3, títulos que quizá algunos no conozcan, pero que fueron desarrollados por un estudio que le ha ayudado mucho a Nintendo, hasta tal punto de crear juegos como el primero de Peach para Nintendo DS. No está de más decir, que su icónico personaje de Starfy no tuvo presencia hasta dicha consola de dos pantallas, con adaptaciones de estos lanzamientos de GBA ahora con localización en inglés y demás idiomas de occidente.

Aquí el avance de Nintendo:

Acá una breve descripción de los títulos:

Los juegos de Densetsu no Starfy (conocidos como The Legendary Starfy en inglés) son una serie de videojuegos de plataformas desarrollados por Tose y publicados por Nintendo. La serie se centra en las aventuras de Starfy, una estrella de mar antropomórfica, y combina elementos de plataformas con acción y exploración submarina. – Densetsu no Starfy (2002): La primera entrega de la serie, introduce a Starfy y establece las mecánicas básicas del juego, como la habilidad de nadar y saltar. – Densetsu no Starfy 2 (2003): Continúa las aventuras de Starfy con nuevos niveles y habilidades. – Densetsu no Starfy 3 (2004): Introduce más personajes y características, así como una historia más compleja.

Estos tres juegos ya están disponibles en Nintendo Switch Online. Se requiere el pase de expansión para acceder a ellos.

Vía: Nintendo

Nota del autor: Siempre quise probar estos juegos, por lo que valdrá la pena bajarlos en la aplicación. Recuerdo que conocí al personaje cuándo salió como ayudante en Super Smash Bros. Brawl.