Todo lo que hay que hacer antes del cierre de la eShop de 3DS y Wii U

Oficialmente estamos a seis días de que finalmente se cierren las tiendas digitales de Nintendo 3DS y Wii U, mismas que dejarán de vender un gran catálogo de juegos exclusivos que se van perder. Y por esa misma razón, algunos usuarios han preparado material que indique a los interesados lo que deben hacer antes de dicha clausura.

Te compartimos tips sobre todo lo que debería hacerse, empezando por la compra de algunos temas de consola que sirven para la interfaz. También está el Nintendo Badge Arcade, mismo que permite poner pines en la pantalla inicial, y es que ya no dejarán comprar créditos para conseguir turnos en la máquina.

También están los juegos clásicos de Pokémon que solo han salido en 3DS, con las versiones de Red, Blue, Yellow, Gold, Silver y Crystal. Mismas que tienen compatibilidad con una aplicación de la cual hablaremos en líneas posteriores.

Por su parte, no hay que olvidar adquirir aplicaciones esenciales como la de Pokémon Bank, misma que sirve para poder alejar a los personajes y así pasarlos a los diferentes juegos de la saga. A eso se suman juegos exclusivos de la eShop como los 3D Classics de SEGA y Nintendo, mismos que vienen de la era de NES y Genesis con nuevo tratamiento.

En cuanto a Wii U, hay juegos esenciales que los dueños de la consola no deben dejar ir como Kirby and The Rainbow Course, Zombie U, Rayman Legends con su versión del uso de la tablet y Star Fox Zero. También hay otros como Art Academy, el cual permite a los usuarios dibujar diferentes formas con la tablet y guardarlas dentro de la memoria.

También hay un gran catálogo de Game Boy Advance, donde no se recomienda comprar los exclusivos de Nintendo, dado que estos llegarán más tarde a Switch Online. Sin embargo, hay juegos de otras compañías como Konami o Bandai Namco, donde las entregas de Klonoa , Mega Man y Castlevania no deben pasar desapercibidas.

Vía: Nintendo Life

Nota del editor: Yo recomiendo personalmente comprar las cosas de Hudson como los juegos de Bomberman, así como las entregas de TurboGrafx 16. También juegos exclusivos de cada tienda, entre ellos los de Kirby que salieron a manera de mini juegos. La verdad, los de consolas virtual de la propia Nintendo no tendría sentido comprarlos, pues llegan a Switch.