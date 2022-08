Después de una desafortunada filtración, PlayStation ha compartido la lista oficial de juegos que llegarán a la categoría de Essentials en Plus el próximo mes de septiembre. Junto a esto, también se han revelado todas las novedades que estarán disponibles en los otros dos niveles de suscripción.

Para comenzar, se ha confirmado que todos los usuarios de PlayStation Plus podrán disfrutar de Need for Speed Heat, Granblue Fantasy: Versus y TOEM entre el 6 de septiembre y 3 de octubre de 2022. De igual forma, se ha revelado que a partir del próximo 20 de septiembre, las lista de juegos disponibles para las categorías de Extra y Premium incluirán:

-Deathloop

-Assassin’s Creed: Origins

-Watch Dogs 2

-Dragon Ball Xenoverse 2

-Spiritfarer: Farewell Edition

-Chicory

-Monster Energy Supercross

-Alex Kidd in Miracle World

-Rabbids Invasion

-Rayman Legends

-Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition

Por último, aquellos que tengan una suscripción a la categoría Premium, o Deluxe en ciertas regiones, podrán disfrutar de los siguientes juegos clásicos a partir del próximo 20 de septiembre:

-Syphon Filter 2 (PS1)

-The Sly Collection (PS3)

-Sly Cooper: Thieves in Time (PS3)

-Bentley’s Hackpack (PS3)

-Toy Story 3 (PSP)

-Kingdom of Paradise (PSP)

Recuerda, todos los juegos para la categoría de Essentials estarán disponibles a partir del 6 de septiembre, mientras que el resto de los títulos mencionados llegarán hasta el 20 de septiembre en el resto de los planes de suscripción. En temas relacionados, PlayStation vuelve a invertir en FromSoftware. De igual forma, God of War: Ragnarok le dará varios cambios a las armas de Kratos.

Nota del Editor:

Sin duda alguna, una gran selección de juegos, especialmente para la categoría de Extra. Títulos como Deathloop, Assassin’s Creed Origins y Rayman Legends valen mucho la pena. Será interesante ver cómo es que esta plataforma se expande en un futuro.

Vía: PlayStation