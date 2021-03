TLOU: Reemplazan a los actores del juego con los rostros de Pedro Pascal y Bella Ramsey

Como seguramente ya sabes, Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los responsables de interpretar a Joel y Ellie respectivamente en la serie de The Last of Us que prepara HBO junto a Naughty Dog y PlayStation Productions. Todavía falta ver a estos actores caracterizados, pero este video nos da una buena idea de cómo podrían verse gracias al uso del deep fake.

Aunque está lejos de ser un resultado perfecto, este deep fake sí nos ayuda a entender el aspecto que podrían tener Pascal y Ramsey una vez que los veamos en acción. Por supuesto, esta no es la primera vez que los fans buscan caracterizar a ambos actores, y esta ilustración fue tan buena que incluso cautivo a Neil Druckmann, director del juego.

La serie de The Last of Us se basará en la historia del primer juego, aunque con una narrativa totalmente original que promete expandir el lore del universo creado por Naughty Dog. Desafortunadamente, todavía no tiene fecha de estreno.

Fuente: Stryder HD