TLOU: Ilustración hiperrealista muestra a Pedro Pascal caracterizado como Joel

Después de mucho tiempo de silencio, finalmente se confirmó que Pedro Pascal interpretará a Joel en la serie de The Last of Us que prepara HBO. Aunque todavía no hemos visto las primeras imágenes oficiales, los fans ya están creando varias ilustraciones impresionantes con los actores ya caracterizados, y una de estas quedó tan bien que el propio Neil Druckmann, director del juego, mostró asombro.

Vía Twitter, el usuario conocido como Shoom publicó una imagen de Pascal caracterizado como Joel y acá la puedes ver:

Tras ver esta imagen, Druckmann respondió con lo siguiente:

“Genial”

Si quieres ver otra de estas ilustraciones que también conmovió a Druckmann, entonces te recomendamos seguir este enlace.

La serie de The Last of Us se estrenará exclusivamente en HBO, pero todavía no hay una fecha ni ventana de estreno confirmada.

Fuente: Twitter