TLOU II presenta su mercancía oficial, que incluye guitarras, mochilas y más

Si tú también estás muy emocionado por finalmente jugar The Last of Us Part II el día de mañana, u hoy por la noche, y tienes unos cuantos pesos de sobra, entonces quizá te interese adquirir algún producto de su mercancía oficial. Enfocado en la más reciente obra maestra de Naughty Dog, tenemos guitarras, mochilas, camisetas, sudaderas, tazas e incluso libretas de piel que lucen realmente increíbles.

Lo que destaca de esta mercancía, por supuesto, son las dos guitarras. La primera de ellas, The Last of Us Part II Replica Taylor 314ce es una fiel recreación del instrumento musical que usa Ellie en el juego y te costará 2 mil 300 dólares (52 mil MXN.) Mientras tanto, hay una versión mucho más accesible, The Last of Us Part II GS Mini por $699 dólares (15 mil 800 MXN.) Esta última incluye el icónico tatuaje de Ellie, y ambas ya se encuentran disponibles para su pre-orden en la tienda oficial de PlayStation Gear.

Alternativamente, si tienes un presupuesto más limitado durante estos complicados tiempos, también puedes adquirir la Chamarra Outerwear para mujer a un precio de $149 dólares (3 mil 400 MXN.), mientras que la camiseta estándar azul te costará $22.95 dólares ($522 MXN.). También puedes adquirir la taza Ruston Camper por $24.95 dólares ($570 MXN.) o la versión más pequeña Ruston Cork por $14.95 dólares ($340 MXN.). De igual manera, si te gusta escribir o simplemente quieres una libreta en donde anotar tus pendientes/tareas, entonces este diario de piel con el logo del juego en el frente puede ser tuyo por $19.95 dólares ($450 MXN.). Y si quieres la mochila, ésta te costará $54.95 dólares. (mil 248 MXN.)

The Last of Us Part II llegará este viernes 19 de junio a PlayStation 4. Recuerda que ya puedes consultar nuestra reseña escrita o si lo prefieres también la puedes encontrar en video.

Fuente: PlayStation