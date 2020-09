The Walking Dead terminará con su onceava temporada

El año era 2010. El mundo se veía sorprendido por el lanzamiento de una serie sin igual, que agradaba a los fanáticos del cómic y a los primerizos. The Walking Dead arrancaba su andar en la televisión con Rick Grimes como el personaje central de la historia. Diez años después, Grimes ha desaparecido del show y ya se habla del fin del programa.

AMC ha hecho oficial que la temporada número 11 del show será la última, tendrá una duración de 24 episodios y se empezará a transmitir el próximo año y terminará en el 2022, sin embargo, esto no representa el final de las historias de este universo.

Se planea una gran expansión de las historias de The Walking Dead, pues está activo el spin off llamado Fear The Walking Dead, además de que se trabaja en dos otros proyectos: uno centrado en un grupo de adolescentes que han crecido en un mundo lleno de zombies titulado “The Walking Dead: World Beyond” y una serie que se centrará en los personajes de Daryl y Carol.

Sumado a su presencia en televisión, Robert Kirkman, creador del show, se encuentra trabajando en una trilogía de películas que abordarán la historia de Rick Grimes desde su salida del programa en la novena temporada.

Aunque se termina la serie principal, el universo de los zombies de The Walking Dead sigue vivito y coleando.

Via: ScreenRant