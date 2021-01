¿The Medium llegará a PS5? Bloober Team habla al respecto

Bloober Team, desarrolladores de Layers of Fear y Blair Witch, lanzarán The Medium esta semana, y al menos por ahora, no hay una versión de PlayStation 5 confirmada. Este aterrador título fue anunciado únicamente para Xbox Series X/S y PC, pero ¿también lo veremos eventualmente en la nueva consola de Sony? Sus creadores hablan al respecto.

En entrevista para VG247, Jacek Zieba, productor del juego, fue cuestionado sobre la posibilidad de ver The Medium en PS5. Acá su respuesta:

“Por ahora solo nos estamos enfocando en Xbox y PC.”

Como puedes ver, la respuesta de Zieba no menciona específicamente que The Medium sí vaya a llegar a PS5, pero tampoco lo niega por completo. Interesantemente, Bloober Team ofreció la misma respuesta cuando se les preguntó si Blair Witch también debutaría para PlayStation 4, y cuatro meses después, sucedió. Recordemos que este estudio no forma parte de Xbox Game Studios, es decir, se trata de un desarrollador third-party, así que no deberíamos descartar por completo la posibilidad de ver The Medium en PS5.

