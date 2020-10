The Initiative suma otros dos ex-empleados de Naughty Dog

El proyecto en el que está trabajando The Initiative sigue siendo un misterio total. Según un rumor, este nuevo estudio de Xbox está desarrollando un juego que “encaja” en el universo de Perfect Dark pero no se trata exactamente de una secuela.

En la más reciente actualización, parece que el ex-jefe de animación cuerpo a cuerpo de Naughty Dog, Lee Davis, ahora se ha unido al estudio de Microsoft como el principal animador de gameplay. Anteriormente Davis trabajó en Uncharted 2 y 4, y The Last of Us I y II. Si has jugado algo de Naughty Dog en años recientes, entonces sabrás que este reclutamiento es simplemente increíble.

Pero eso no es todo, Lauren García, ex-directora técnica de sombreado de personajes, también se unió a The Initiative tan pronto como esta semana, ahora asumiendo el papel de Sénior en Tecnologías de Sombreado en este nuevo estudio de Xbox.

En agosto, The Initiative anunció que habían reclutado a otras 16 personas, entre ellas Sylvia Chambers, otra antigua animadora de Naughty Dog.

Fuente: Klobrille