Sí, aunque usted no lo crea, el afamado Skyrim se está lanzando de nueva cuenta. Bethesda cree que en nuestras vidas no hay suficientes versiones de este juego, por lo que se está lanzando The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition para las consolas de actual generación. ¿Qué podemos esperar de todo esto? Te lo mostramos en nuestro nuevo video.